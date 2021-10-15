خلال تجمع في دائرته.. تعرض نائب في مجلس العموم البريطاني لعدة طعنات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

تعرّض النائب البريطاني المحافظ ديفيد أميس إلى الطعن ”مرات عدة“ الجمعة أثناء حضوره تجمعا في دائرته الانتخابية في جنوب شرق إنكلترا، وفق ما أعلنت شبكتا ”سكاي نيوز“ و“بي بي سي“.



وأكدت الشرطة أنه تم استدعاء عناصرها بعد ورود معلومات عن عملية طعن بعيد الساعة، لكن من دون أن تذكر بالاسم.

وأفادت أنه ”تم توقيف رجل بعد مدة قصيرة ولا نبحث عن غيره“.

وعرّفت كل من ”سكاي نيوز“ و“بي بي سي“ عن الضحية بأنه السياسي البالغ 69 عاما والعضو في حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون المحافظ.