صور.. مؤتمر علمي لأطباء الجهاز الهضمي والكبد في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الجمعة, تنظيم مؤتمر دسوق السنوي الثالث لأطباء في تخصصات الجهاز الهضمي، والكبد، والأمراض المعدية، بالاشتراك مع قسم الأمراض المتوطنة، بكلية الطب جامعة طنطا.

وخلال المؤتمر استعرض نخبة من الأطباء المتخصصين في مجال الجهاز الهضمي، والكبد، والأمراض المعدية، الجديد في المجال سواء عند الفحص الطبي للمريض، وتحديد نوع العلاج، والفترة العلاجية التي يتلقاها، وذلك في إطار سعي الأطباء المتخصصين في المجال على تقديم خدمة طبية للمرضى.

أكد الدكتور شومان ربيع شومان، رئيس المؤتمر لـ"الخليج 365"، أن المؤتمر مقسم إلى 3 جلسات الأولى تقديم محاضرات ذات طابع خاص يقدمها نخبة من أساتذة التخصص كرؤساء للجلسة، والجلسة الثانية بعنوان Post graduate course يقدمها الدكتور ‏طارق يوسف، أستاذ ورئيس قسم الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور لواء مدحت السحار، أستاذ الجهاز الهضمي، والكبد بمستشفيات الشرطة، والدكتور إيهاب عبد العاطي، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة المنوفية، والدكتور جاسر العزب، أستاذ الكبد، والجهاز الهضمي، ووكيل معهد الكبد القومي بشبين الكوم جامعة المنوفية.

وتأتي الجلسة الثالثة بعنوان case presentations، وهي عبارة عن مناقشات علمية لحالات إكلينيكية من واقع الممارسات الطبية، ويقدمها الدكتور إبراهيم عامر، بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، والدكتور هشام سعد، مركز الكبد بكفر الشيخ، والدكتور محمد شرف الدين، كلية الطب جامعة طنطا.