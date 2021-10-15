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ضبط أقراص ومطاحن مخدرات بمطار القاهرة مع راكب قادم من قطر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبا معه أقراص مخدرة ومطاحن خاصة بالمخدرات، فور وصوله من العاصمة القطرية الدوحة، أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك وتمت إحالته للنيابة.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، استوقف محمود سعيد مأمور الجمرك، أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عماد جاب الله مأمور الجمرك، وتلاحظ له وجود شرائط أدوية وسط الملابس، وقام مصطفى المشنب مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتكليف محمد دهشان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط 13 شريط ترامادول بهم 130 قرصا ، و 3 مطاحن تستخدم في طحن المخدرات .

وأمر هاشم مصطفي مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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