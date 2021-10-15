السعودية تقرر تخفيف إجراءات كورونا الاحترازية ابتداء من الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه سيتم تخفيف الاحترازات الصحية ضد كورونا ابتداءً من الأحد المقبل.

وقال المصدر حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية إن صدور الموافقة على تخفيف الإجراءات الاحترازية يأتي بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد حالات الإصابة بكورونا.

وأوضح المصدر أنه تقرر عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ـ فيما عدا الأماكن المستثناة ـ مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

كما تقرر تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد-19)، حيث يتم السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجدين، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة وزيارة الروضة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

وتقرر أيضًا إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

وسيتم كذلك السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.

وأوضح المصدر أنه يشترط التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع والأنشطة المشار إليها، ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنيين بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا، مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة.

ولفت المصدر إلى أنه يستمر تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق توكلنا.

وأكد المصدر أن هذه القرارات خاضعة للمراجعة الدورية وفق المستجدات المحلية والدولية.