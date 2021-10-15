طعن نائب بريطاني عدة مرات.. والشرطة تعتقل المهاجم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 28 دقيقة

تعرّض النائب البريطاني المحافظ ديفيد أميس إلى الطعن “مرّات عدة” الجمعة أثناء حضوره تجمّعا في دائرته الانتخابية في جنوب شرق انكلترا.

وأكدت الشرطة في بيان أنه تم استدعاء عناصرها بعد ورود معلومات عن عملية طعن، لكن من دون أن تذكر أميس بالاسم.

النائب البريطاني ديفيد أميس

كما أكدت أنه “تم توقيف المهاجم بعد مدة قصيرة، مضيفة أنها لا تبحث عن غيره، في إشارة إلى عدم وجود متورطين آخرين.

فيما عرفت شبكة بي بي عن الضحية بأنه السياسي البالغ 69 عاما والعضو في حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون المحافظ.