شكرا لقرائتكم خبر عن السيول تضرب أنحاء اليونان والمئات يطلبون المساعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت السيول في فيضان الأنهار وغرق الطرق والبيوت في أنحاء اليونان، ‭ ‬‬‬بينما تتعافى أجزاء كثيرة من البلاد من حرائق الغابات التي اندلعت خلال الصيف، مما دفع المئات لطلب المساعدة من أجل إنقاذ السكان ورفع المياه.

وقُتل شخص واحد على الأقل عندما جرفت مياه الفيضان سيارته، فيما أوضح المسؤولون إن فيضانات الأنهار أغرقت البيوت في جزيرة كورفو في غرب البلاد، وتسببت في غرق الكثير من قطعان الماشية، في حين تسببت الانهيارات الأرضية في قطع الطرق.