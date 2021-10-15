أمر فرنسي لإيران.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

قال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة، إن على إيران أن تظهر بالأفعال استعدادها لاستئناف محادثات فيينا مع القوى العالمية على برنامجها النووي.



ويرفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، استئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا، على عودة الجانبين للالتزام بالاتفاق النووي في 2015، والذي قيدت إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.