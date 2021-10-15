الاتحاد الأوروبي يدين اشتباكات بيروت ويشدد على استكمال هذا التحقيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، داعياً في الوقت ذاته جميع الأطراف إلى الهدوء والابتعاد عن مسببات العنف.



وقال الاتحاد في بيان إنه "يدين مقتل عدة أشخاص وإصابة كثيرين بعد إطلاق نار فى بيروت يوم الخميس خلال مظاهرة ضد القاضي الذي يقود التحقيق في انفجار المرفأ".

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى ضبط النفس لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، أكي.

وحث الاتحاد الأوروبي، الأطراف والقادة على التصرف بهدوء ومسؤولية لمنع التصعيد العنف في هذا الوقت الحرج في لبنان.

وأضاف الاتحاد في بيانه "الأولوية للمعالجة البناءة والعاجلة لكل الأزمات الجاثمة على صدر لبنان وشعبه منذ وقت طويل جداً"، مشدداً على "ضرورة إكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020، في أقرب وقت ممكن".