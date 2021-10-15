شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن قافلة مساعدات للمتضررين شمال دارفور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قافلة مساعدات إنسانية للمتضررين من الفيضانات والسيول، في ولاية شمال دارفور بجمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن مشروع إغاثة المتضررين من السيول والأمطار والفيضانات بالسودان للعام 2021م.

وحضر تدشين المساعدات وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد آدم بخيت، ووالي شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن، والمفوض العام للعون الإنساني الاتحادي نجم الدين موسى عبدالكريم، ورئيس المجلس الأعلى للتنمية والرعاية الاجتماعية بشمال دارفور خليل موسى حسن، وعدد من أعضاء حكومة ولجنة أمن ولاية شمال دارفور.

وتشمل المساعدات المقدمة 160 طنًا من المواد المتنوعة، عبارة عن 5,000 سلة غذائية تزن السلة الواحدة 32 كيلوغرامًا، تحتوي على السكر والدقيق وزيت الملح والعدس، سيتم توزيعها على بعض المحليات في كل من ريف الفاشر وتجمع النازحين الجديد بمنطقة شقرة، ومنطقة فتابرنو بمحلية كتم، ومنطقة أروري بمحلية أمبرو والقرى المجاورة لها.

وأشاد وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة، في تقديم المساعدات للمتضررين من الكوارث الطبيعية من الفيضانات والسيول، في ولاية شمال دارفور، مثمنًا الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة عبر المركز للسودان بصفة عامة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار التوجيهات الكريمة، من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بتلمس احتياجات الشعب السوداني الشقيق، للتخفيف من معاناتهم جراء الفيضانات والسيول.