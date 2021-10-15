مقتل 4 مهاجرين وفقدان 21 قبالة إسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

أعلن خفر السواحل الإسباني اليوم الجمعة، أنه تم العثور على جثث 4 مهاجرين قبالة جنوب إسبانيا، مضيفا أن البحث جار عن 21 آخرين فقدوا، بحسب ثلاثة ناجين.



وأنقذ عناصر الإغاثة ثلاثة أشخاص من قارب غارق يوم أمس الخميس، وناشدوا القوارب في المنطقة البحث عن المهاجرين المفقودين، وفق ما أفادت ناطقة باسم خفر السواحل.

وفي شهر نيسان الماضي، ذكرت هيئة طوارئ محلية إسبانية في تغريدة عبر حسابها على موقع ”تويتر“، أن خفر السواحل عثر على قارب يحمل جثث مهاجرين وثلاثة ناجين جنوب جزيرة إل يرو الصغيرة بجزر الكناري.

وقالت خدمة ”112 كنارياس“، ”أنقذت طائرة البحث والإنقاذ ثلاثة مهاجرين من قارب عُثر عليه جنوب إل يرو وعلى متنه عدة جثث“، في حين ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن عدد المتوفين يبلغ 17، وقد نُقل الناجون الثلاثة وهم رجلان وامرأة إلى المستشفى.