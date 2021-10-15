الليرة التركية تتهاوى .. أدنى مستوى لها على الإطلاق

الشارقة - اميمة ياسر - واصلت الليرة التركية تراجعها منذ بداية العام الجاري ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الجمعة.

فقد انخفض سعر الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار، اليوم الجمعة، في ظل قلق المستثمرين بشأن احتمالات تطبيق المزيد من إجراءات التيسير النقدي رغم ارتفاع التضخم، وذلك بعد أن أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 3 من صانعي السياسات في البنك المركزي.

وفقدت الليرة ما يصل إلى 0.4 في المئة من قيمتها لتهبط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 9.2250 مقابل العملة الأميركية.

وسجلت الليرة التركية 9.2100 في الساعة 07:52 بتوقيت غرينتش.

وبذلك تكون العملة التركية قد هوت بنسبة 19 في المئة حتى الآن خلال العام الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.