من بني سويف للمنيب.. الشرطة تعيد طفلا تائها إلى أسرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في إعادة طفل ضل الطريق لوالده.

تبلغ من الخدمات الأمنية المعينة بموقف النقل العام بالمنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة بالعثور على طفل تائه "دون أهليته" بداخل الموقف.

بمناقشته تبين أنه مقيم بمحافظة بنى سويف رفقة "والدته"، وأضاف بترك المنزل وحضر للتوجه لوالده مقيم منشأة ناصر بمحافظة القاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية الطفل والتواصل مع والده الذي حضر واستلم نجله عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.

تقدم الأب بالشكر لرجال الشرطة وامتنانه للجهد المبذول في رعاية نجله.