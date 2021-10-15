"إبر صيني".. ضبط منتحلي صفة أطباء داخل كوافير وصالة رياضية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت أجهزة مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة أطباء وممارسة نشاط طبي داخل كوافير وصالة رياضية، بمنطقة سيدي بشر شرقي المحافظة.

وقال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي نفذتا حملة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك للمرور على عدد من المنشآت التجارية التى تعلن عن ممارسة أنشطة طبية داخلها بالمخالفة للقانون، وشمل محال الكوافير والصالات الرياضية.

وأضاف في تصريح، اليوم الجمعة، أن التفتيش أسفر عن ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويقوم بالعلاج بالحجامة والإبر الصينية داخل محل كوافير بمنطقة سيدى بشر ، وآخرون ينتحلون صفة أطباء ويمارسون العمل بعيادات طبية داخل صالة رياضية بنفس المنطقة.

وأشار إلى أنه جرى ضبط مركز علاج طبيعي غير مرخص يمارس العلاج بالحجامة والإبر الصينية بشارع الترعة المردومة بدائرة الرمل، وجرى تحرير محاضر بأقسام الشرطة المختصة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.