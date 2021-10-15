بعضها ارتكب مخالفات جسيمة.. غلق 28 منشأة طبية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أغلقت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية 28 منشأة طبية خاصة تضم عيادات ومعامل ومراكز، لمخالفات تتعلق بالعمل دون ترخيص وارتكاب مخالفات جسيمة.

وقال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إدارات العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بالمديرية نفذوا حملة مكثفة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة شملت مناطق المنتزه ووسط وشرق الإسكندرية، وشملت المرور على 44 منشأة طبية ما بين عيادات خاصة وعيادات تخصصية ومراكز طبية ومعامل ومراكز علاج طبيعي ومحال نظارات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريح، اليوم الجمعة، أنه إصدار قرارات بالغلق الإداري لـ 26 منشأة لعملها دون ترخيص، ومنشأتين أخريين لوجود مخالفات جسيمة بها، فيما تقرر منح مهلة لـ 10 منشآت تتراوح بين أسبوعين وشهر لتلافي المخالفات.