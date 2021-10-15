مصرع طفل وإصابة والده في انقلاب سيارة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

لقي طفل مصرعه وأصيب والده، اليوم الجمعة، في حادث إنقلاب سيارة بطريق أسيوط القاهرة الصحراوي الغربي بالقرب من مركز القوصية.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة رقم " 9782 ي.ص.ج " بالقرب من كمين القوصية على طريق "أسيوط - القاهرة" الصحراوي الغربي.

أسفر الحادث عن مصرع" يوسف. ح. م " 15 عامًا، وأصيب والده وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.