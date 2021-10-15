مصدر بالتعليم: إضافة فئة جديدة للإعفاء من المصروفات الدراسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إضافة فئة جديدة إلى الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه سيتم السماح بقبول البحث الاجتماعي للطلاب غير القادرين كفئة جديدة للفئات المستثناه من المصروفات الدراسية.

وأضاف المصدر، أنه سيتم إصدار كتاب دوري وإرساله الأسبوع المقبل إلى المديريات التعليمية، لمنح تسهيلات بإمكانية دفع المصروفات على مرتين في الفصلين الدراسيين.

وقررت الوزارة ربط المصروفات الدراسية، باستلام الكتب الدراسية، ما آثار حفيظة أولياء الأمور معبرين عن رفضهم لهذا القرار.

وحددت وزارة التربية والتعليم قائمة بحالات الإعفاء من المصروفات الدراسية للعام 2021/2022 بين الطلاب.

وقررت الوزارة إعفاء هذه الشرائح من المصروفات المدرسية:

1ـ أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

2ـ أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

3ـ الطلاب يتامى الأب.

4ـ أبناء المرأة المعيلة، مهجورة العائل، والمطلقة.

5ـ أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

6ـ أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين، وبدون دخل ثابت، وذلك بعد اجراء بحث اجتماعي.

7ـ أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

8ـ طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء.

9ـ طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررون من الأمية الملتحقون بالمدارس.

10ـ أبناء شهداء، وضحايا، مفقودو، ومصابو العمليات الحربية والإرهابية، والأمنية، وأسرهم، وفقًا لما جاء بالقرار "45" لسنة 2020.

العام الدراسي الجديد| التعليم تعلن الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية

اتبع هذه الخطوات للتفعيل.. التعليم: إعفاء هذه الفئات من المصروفات المدرسية