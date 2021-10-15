انخفاض بدرجات الحرارة.. طقس الايام الاربعة المقبلة في العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س في عموم البلاد ،مبيناً أن "درجات الحرارة ستكون في بغداد وديالى والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة 40 درجة فيما ستسجل المحافظات البصرة والمثنى والناصرية والقادسية 42 درجة".وأضاف أن "طقس يوم الأحد صحو ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً ،أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في عموم البلاد".

وأشار إلى أن "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحواً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً ، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س".

ولفت إلى أن "يوم الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحواً ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في عموم أقسام البلاد".

أدناه جدول بدرجات الحرارة وتفاصيل حالة الطقس: