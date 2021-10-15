إحباط ترويج 65 طن أعلاف حيوانية ومخصبات زراعية مجهولة المصدر في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص-بمحافظة المنوفية، بحوزته (52٫65 طن "إضافات أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة،

كما ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة، مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية بدون ترخيص، بحوزته (13٫06 طن "مخصبات زراعية" مدون عليها بيانات تجارية وهمية خلافاً للحقيقة لتضليل الجهات الرقابية عن ضبطها وغير مسجلة لدى الجهات المختصة منتج نهائي– مستلزمات إنتاج – 2000 عبوة فارغة بدون مستندات مجهولة المصدر "أدوات تعبئة" -ماكينة خط إنتاج وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.