رفض والده تزويجه.. انتحار شاب بالحبة القاتلة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أقدم شاب على الانتحار، اليوم الجمعة، بتناول الحبة القاتلة، لرفض والده تزويجه، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، جرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "هاني. ح" 19 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز مصابًا بإعياء وغيبوبة تامة، وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة.

وأفاد والده تناول نجله المذكور قرص لحفظ الغلال بالمنزل بقصد الانتحار ما نتج عنه وفاته، بسبب رغبته في الزواج، ورفضه ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.