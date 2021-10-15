تستهدف 19 نوعًا.. تخصيص 3 مراكز للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه جرى تخصيص 3 مراكز بالمحافظة لانطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عــن الأمــراض الوراثيـة لحديثي الـولادة، وذلك بحضانات مستشفيات "أبورديس المركزي، ودهب المركزي، وشرم الشيخ الدولي.

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه جرى إنشاء منظومة إلكترونية لتسجيل البيانات الخاصة بكل طفل مصاب، لافتًا إلى أن الكشف عبارة عن عينة تأخذ من كعب الطفل .

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له اليوم الجمعة، أن المبادرة تستهدف الفحص عن 19 مرض من الأمراض الوراثية، وهم القصور الخلقي في الغدة الدرقية، والغدة الكظرية، وأنيميا الفول، والتليف الكيسي، وفرط شحميات الدم الوراثي، والفينيل كيتونوريا، ونقص رباعي هيدروبيترين، وحموضة الدم العضوية، وارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيوني/الميثيل مالوني بالدم، ومرض البول القيقبي، ويتضمن "ارتفاع التيروزين في الدم - النوع الأول"، وارتفاع الجالاكتوز في الدم، و ارتفاع هوموسيستين بالبول، وارتفاع الأرجينين بالدم، وارتفاع السيترولين بالدم، ونقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، وأكسدة الأحماض الدهنية، ونقص إنزيم البيوتينيداز.

وأكد أن المبادرة تساعد على الاكتشاف المبكر عن الأمراض الوراثية، لسرعة وضع خطط علاجية وبرامج غذائية للطفل تمنع تطور مرض الطفل الوراثي من خلال إجراء المسح الطبي لحديثي الولادة بحضانات الأطفال، وخلال خضوع الطفل حديث الولادة لهذا المسح الطبي وثبتت ايجابية العينة سيجري تحويل الطفل لتلقي العلاج المناسب.