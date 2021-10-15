مفاوضات فيينا لن تُستأنف قريبا وطهران تطلب الحلول!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 59 دقيقة

آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2021 10:01 صباحًا

يبدو ألا بوادر تشي باستئناف المفاوضات النووية “قريبا” في فيينا، بعد زيارة المنسق الأوروبي أنركي مورا أمس إلى طهران ولقائه مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، علي باقري، الذي من المتوقع أن يشرف على فريق التفاوض لدى العودة إلى طاولة المباحثات في العاصمة النمساوية، إذا تمت.

فعلى الرغم من تأكيد منسق الاتحاد الأوروبي لمباحثات فيينا على أهمية زيارته، لاسيما أنها تأتي في وقت حساس، إلا أن مصادر أميركية أفادت بأنها لا تتوقع أن تؤدي تلك الزيارة إلى نتائج ملموسة فيما يتعلق باستئناف المفاوضات النووية، بحسب ما نقل مراسل “وول ستريت جورنال” في بروكسل، اليوم الجمعة، ولعل هذا ما أثبتته الوقائع والتصريحات اللاحقة.

فقد أعلنت الخارجية الإيرانية أن النقاش مع مورا كان “إيجابياً” بشأن المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني، إلا أنها أكدت في الوقت عينه أن هذا الحديث سيستكمل خلال الأسبوعين المقبلين في بروكسل، ما يعني ألا عودة إلى فيينا في القريب العاجل.

كما أشارت في بيان إلى أن مورا نقل “استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع إيران والأطراف الأخرى لمواصلة المباحثات للوصول إلى نتيجة يقبل بها جميع الأطراف”. وأوضحت أن الطرفين اتفقا “على مواصلة النقاشات خلال الأيام القادمة في بروكسل”.

من جانبها، واصلت روسيا بالحث على استئناف المحادثات، مؤكدة ألا سبيل غيرها، مع تزايد تشدد اللهجة الأميركية مؤخرا وتلويح واشنطن بـ”خيارات أخرى” في حال عدم عودة طهران سريعا لطاولة المباحثات.

ونقل عن أمير عبداللهيان قوله إن المباحثات مع مورا كانت “إيجابية”، وإن الطرفين يرغبان بمواصلتها لـ”التوصل إلى حلول براغماتية للمشاكل الراهنة” المتعلقة بمباحثات فيينا. وأشار إلى أن اجتماع بروكسل سيعقد “خلال الأسبوعين المقبلين”.

إلا أن الوزير الإيراني لم يوضح أكثر المقصود بالحلول البراغماتية، علما أن بلاده كانت طالبت سابقا برفع جميع العقوبات الأميركية التي فرضت عليها، فضلا عن الإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية في الخارج كبادرة حسن نية.

وكان مورا أكد ليل الأربعاء أنه سيشدد في طهران على “الضرورة الملحّة لاستئناف المفاوضات”، معتبرا أن زيارته تأتي في توقيت “دقيق”.