بسبب إصابته بعدوى.. نقل الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون إلى المستشفى

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

نُقل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إلى مستشفى في ولاية كاليفورنيا بسبب إصابته بعدوى، على ما أعلن الخميس متحدث باسمه، مؤكدا أنه ”يتماثل للشفاء“.

وقال أنغيل أورينيا في بيان على تويتر: ”مساء الثلاثاء، أدخل الرئيس كلينتون إلى مركز يو سي آي الطبي لتلقي العلاج من عدوى غير مرتبطة بكوفيد“.

وأضاف: ”إنه يتعافى، وحالته المعنوية جيدة، وهو ممتن جدا للأطباء والممرضات والطاقم الذين قدموا له رعاية ممتازة“.

ولم يدل المتحدث بمزيد من التفاصيل حول سبب العدوى.

وقال الطاقم الطبي الذي يعالج كلينتون في بيان: ”نُقل للمستشفى كي يخضع لمراقبة دقيقة ويحصل على المضادات الحيوية والسوائل عن طريق الوريد“.

وأضاف البيان: ”لا يزال في المستشفى للمتابعة المستمرة.. بعد يومين من العلاج، يتجه عدد خلايا الدم البيضاء لديه إلى الانخفاض ويستجيب للمضادات الحيوية استجابة جيدة. نتمنى عودته إلى المنزل قريبا“.

وكانت شبكة ”سي.إن.إن“ ذكرت نقلا عن الفريق الطبي، أن كلينتون يرقد في وحدة للعناية المركزية، وأنه ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي.

وقالت الشبكة، إن حالته لا علاقة لها بمشكلاته السابقة في القلب أو بكوفيد-19.

وكان كلينتون (75 عاما) رئيسا للولايات المتحدة بين عامي 1993 و2001.