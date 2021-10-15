مقتل جندي أذربيجاني بنيران أرمينية في "قره باغ"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت باكو مقتل جندي أذربيجاني، الخميس، بنيران أرمينية في ”ناغورني قره باغ“، في مؤشر إلى أن الوضع لا يزال متقلبا في هذه المنطقة المتنازع عليها والتي كانت مسرحا لحرب دموية العام الماضي.

ويأتي ذلك في اليوم نفسه الذي التقى فيه وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا في مينسك، حيث بدأ البلدان محادثات لمحاولة تهدئة العلاقات بينهما.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن جنديا قتل ”بنيران قناص من عناصر مسلحة أرمينية غير شرعية“، منددة بحصول ”استفزاز“.