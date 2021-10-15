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جونز هوبكنز: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 239.5 مليون حالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ:

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 239 مليونا و591 ألفا و277 حالة.

وأوضحت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و881 ألفا و687 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 7ر44 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 6ر21 مليون حالة.​

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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