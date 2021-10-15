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الخارجية السعودية: الشعب اللبناني يستحق استقراراً في وطنه

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أكتوبر 2021 07:54 صباحاً - منذ 4 دقائق

مشهد ليلي لمدينة الرياض بالسعودية

قالت وزارة الخارجية إن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان، معربة عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت.

ووفق بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أكدت السعودية وقوفها وتضامنها مع “الشعب اللبناني الشقيق”. وأوضح البيان أن السعودية تتطلع إلى أن “يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين من دون استثناء”.

وأضاف البيان أن “الشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه وإنماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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