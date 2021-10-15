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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره السعودي إنهاء الصراع في اليمن

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أكتوبر 2021 07:54 صباحاً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2021 8:44 صباحًا

الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وبلينكن

التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الخميس، في واشنطن مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية: “ناقش الوزيران التعاون الاستراتيجي الأمريكي السعودي بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى حل دائم لإنهاء الصراع في اليمن”.

وأضاف البيان: “جدد الوزير الأمريكي التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال تتمسك بمساعدة المملكة العربية في الدفاع عن أراضيها وشعبها. كما جدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على المملكة”.

وتابع: “كما ناقشا قضايا إقليمية ودولية، بما في ذلك حقوق الإنسان”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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