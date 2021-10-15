شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: نأمل باستقرار الأوضاع في لبنان بأسرع وقت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعربت المملكة العربية السعودية، عن أملها في استقرار الأوضاع في لبنان بأسرع وقت، وذلك على خلفية أعمال العنف التي اندلع يوم الخميس في بيروت.



وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، فجر الجمعة، أن ”المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت“.

وأضاف البيان: ”تتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء