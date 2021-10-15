شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدعو لحماية القضاء اللبناني من تهديدات "حزب الله" الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انضمامها إلى السلطات اللبنانية في دعوتها إلى الهدوء وخفض التصعيد في لبنان. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، الذي قدّم، التعازي إلى الشعب اللبناني، وإلى الذين تأثروا بالأحداث خارج قصر العدل في بيروت أمس الخميس. وجدد برايس دعم واشنطن لاستقلال القضاء اللبناني، وأن يكونوا أحراراً من أي تهديد وتهويل بما في ذلك من تهديدات حزب الله الإرهابي. وكرر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تأكيده بأن نشاطات حزب الله الإرهابية غير الشرعية تقوض أمن لبنان واستقراره وسيادته.