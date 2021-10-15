شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا.. إيقاف 76 من عناصر العصابات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات النيجيرية إيقاف 76 شخصًا من عناصر العصابات المسلحة في عمليات أمنية استهدفتهم بولاية بورنو التي تنشط بها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية شمال شرقي البلاد.

وقال مفوض شرطة ولاية بورنو عمر عبده في تصريحات للصحافة إن عمليات أمنية ضد العصابات نُفذت بمناطق تشيبوك وجيري وكوندوغا ومافا بالولاية في إطار مكافحة المشاكل الأمنية.

وأوضح المصدر أن تلك العمليات أسفرت عن ضبط 76 عنصرًا بالعصابات المسلحة ومصادرة كميات كبيرة من الذخيرة.

ومنذ 5 سنوات تشهد نيجيريا صراعات عنيفة بين قبيلة الفولاني التي تعمل بتربية الحيوانات وبعض القبائل الأخرى المشتغلة بالزراعة.