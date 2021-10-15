شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يوقع مشروع قانون برفع سقف الدين الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، تشريعا يرفع مؤقتا سقف اقتراض الحكومة إلى 28.9 تريليون دولار، ليحول دون تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها حتى كانون الأول/ ديسمبر، فحسب.



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت أنها لن تكون قادرة على سداد فواتير الدولة اعتبارا من 18 تشرين الأول/ أكتوبر في ظل عدم رفع سقف الدين.

ومن المتوقع أن ينتهي أجل زيادة سقف الاقتراض التي وقعها بايدن والبالغة 480 مليار دولار في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر.