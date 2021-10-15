"حماس" و"الجهاد الإسلامي" تحذران إسرائيل من "انفجار واسع" بسبب الأسرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

حذرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، من ”انفجار واسع“ في المنطقة، جراء الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى.



وقالت الحركتان في بيان مشترك لهما: ”نحذر حكومة العدو من اختبار صبر شعبنا ومقاومته، وإن المساس بالأسرى وإيذاءهم هو مساس بأبناء شعبنا كافة، وعلى الاحتلال أن يتحمل النتائج المترتبة عن هذه السياسة الحمقاء التي قد تقود المنطقة نحو انفجار واسع“.

وأكدت البيان على ”عدم السماح للاحتلال الإسرائيلي بالاستفراد بأي أسير أو فصيل داخل السجون الإسرائيلية“، وفق البيان.