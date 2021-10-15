بطولة السعودية: العطوي يعلن رحيله عن الاتفاق

الرياض: أعلن خالد العطوي المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي لكرة القدم رحيله عن تدريب الفريق الخميس في مؤتمر صحافي.

وخلال حديثه عن مواجهة الأهلي في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري، كشف العطوي عن رحيله بعد إبلاغه من قبل الادارة "بالتعاقد مع جهاز فني جديد، وأتمنى أن يصب هذا القرار في مصلحة النادي".

وأفادت تقارير صحافية أن الفريق الملقب بـ"فارس الدهناء" توصل إلى اتفاق مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب الاهلي في الموسم الماضي، لقيادة الفريق عقب مواجهة الأهلي السبت.

وأضاف العطوي "فخور بأن أكون السعودي الذي درّب في أقوى بطولة عربية وآسيوية لعامين، والأرقام والإحصائيات تتحدث عن عملنا مع الاتفاق".

واصبح العطوي أكثر مدرب سعودي يخوض تجربة مع فريق محلي منذ انطلاقة دوري المحترفين عام 2008. لم يسبق لأي مدرب سعودي آخر خوض 72 مباراة مع فريق واحد.

وقدّم العطوي أداءً متوسطًا مع الاتفاق، حيث خاض فريقه 67 مباراة، فاز في 28 منها وخسر 27 مباراة وتعادل 12 مرّة.

وجاء الاستغناء عن العطوي بالتراضي مع مجلس إدارة نادي الاتفاق.

وثمنت إدارة الاتفاق الجهود الكبيرة التي قدمها العطوي في فترة شهدت تطوراً تصاعدياً خلال العامين الماضين، بحسب ما اعلن النادي عبر موقعه الرسمي.

وكان الاتفاق تعاقد مع العطوي مطلع موسم 2020 وأنهى الدوري في المركز الثامن ثم حل خامساً الموسم الماضي. يحتل راهناً المركز الثاني عشر في الدوري من أصل 16 فريقاً ولم يفز سوى مرة وحيدة في سبع مباريات.

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