السودان يرفض إعطاء إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الافريقى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الرفض والاعتراض التام على محاولة إعطاء إسرائيل صفة العضو المراقب بالاتحاد الافريقي.



وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، في بيان مساء اليوم الخميس، أن وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي، كلفت السفير محمد شريف عبد الله وكيل وزارة الخارجية لينوب عنها في اجتماعات الدورة العادية التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، بسبب ارتباطها بمهام داخلية تتعلق بقضايا وطنية ملحة ومهمة.

وأشارت إلى أن مواقع الكترونية تداولت خبرا فحواه أن وزيرة الخارجية اعتذرت عن المشاركة في أعمال الدورة العادية التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بسبب موقف من ملابسات الصلة بين إسرائيل والاتحاد الافريقي حالياً، موضحة أنه سبق خلال الأسبوع الماضي أن كلفت الدكتورة مريم الصادق المهدي، الوكيلة المساعدة السفيرة الهام إبراهيم للمشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وفي مؤتمر "لقاءات مع إفريقيا" الذي عقد بروما.