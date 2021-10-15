شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 جنود بهجوم مسلح غرب نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 5 جنود نيجيريين أمس إثر هجوم مسلح على عربة عسكرية في ولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا.

وجاء في بيان صادر عن المسؤول الإعلامي للولاية الحاجي إبراهيم دوسارا إن مسلحين هاجموا عربة الجنود المتجهة إلى منطقة "تسافي" بزامفارا.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة آخر بجروح دون مزيد من التفاصيل.

وتعاني نيجيريا من تدهور أمني نتيجة هجمات مسلحة يقوم بها بين الفينة والأخرى تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي ونزاعات بين الرعاة والمزارعين وأخرى بين مافيا تجارة السلاح.