شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين «الإرهاب الحوثي» تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي التابعة للبرلمان العربي، في تقريرها العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه أراضي المملكة باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة، والاستهداف المتكرر لمطار أبها الدولي والأعيان المدنية والاقتصادية السعودية

وخلال مناقشتها تطورات الأوضاع في اليمن، واستمرار الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي تجاه أراضي المملكة، أكدت لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي التابعة للبرلمان العربي أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا صارخًا للأمن والسلم الدوليين.

ووفقا لـ«واس»، جددت اللجنة التأكيد على تضامنها ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ووافقت اللجنة على مشروع قانون الأمن السيبراني كقانون استرشادي للدول العربية في التعامل مع هذا الموضوع الذي يحتل مكان الصدارة في الوقت الراهن.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى عضو البرلمان العربي عساف أبو اثنين، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، في ختام أعمال اللجنة، أمس الخميس، أن اللجنة ناقشت عددا من البنود، يأتي في مقدمتها تعزيز الأمن السيبراني والموافقة على مشروع القانون الاسترشادي للأمن السيبراني.

وأوضح أن اللجنة تلقت ملاحظات على مسودة مشروع قانون الأمن السيبراني من «المملكة والبحرين والإمارات وتونس وقطر والكويت وليبيا والأردن»، وتم الأخذ بها في مسودة المشروع وهو ما يعكس حرص هذه الدول على تنسيق ودعم الجهود العربية لموضوع الأمن السيبراني.