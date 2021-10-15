الإعلام الأمنى العراقى يعلن تفجير مخزن للعتاد يضم 65 عبوة غربى نينوى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الخميس، تفجير مخزن للعتاد يضم 65 عبوة غربى محافظة نينوى.



وأوضحت الخلية - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أنه بهدف تطهير الأراضى من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، تمكنت الفرقة 15 من القوات الأمنية بقيادة عمليات غربى نينوى من تفجير مخزن للعتاد فى حقل قبق، ضم 65 عبوة ناسفة محلية الصنع و8 مقذوفات مختلف العيار.

وأمس، أعلنت فرقة الرد السريع العراقية، عن تنفيذ عملية تفتيش فى قضاء آمرلى بمحافظة صلاح الدين، مشيرة إلى أن الفرقة دمرت عددًا من المضافات التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت الفرقة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن "الفوج الثالث/اللواء الثالث التابع إلى فرقة الرد السريع نفذ عملية تفتيش لعدة قرى فى أطراف قضاء آمرلى بمحافظة صلاح الدين بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة".

وأضافت أن العملية أسفرت عن تدمير عدد من المضافات وتفتيش قرية بئر الذهب وقرية اوج تبه لغرض قطع الطريق على تنظيم "داعش" الإرهابى الذى اتخذ هذه القرى منطلقًا لتنفيذ عملياته الإرهابية ضد المواطنين والقوات الأمنية.