المسجد النبوى يُضيف 10 كاميرات حرارية ضمن جاهزية استقبال الزوار والمصلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

دفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بطاقم من الكاميرات المجهزة لقياس درجة الحرارة بالقسم الرجالي والقسم النسائي بلغت 10 كاميرات جديدة، لرفع جاهزية المسجد النبوي في استقبال الزوار والمصلين، ونشر الحساب الرسمي لوكالة شئون المسجد النبوي على "تويتر"، صورا من إضافة الكاميرات الحرارية الجديدة.



وأضافت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بهذه الكاميرات الجديدة ضمن الأعمال المكثفة في توفير بيئة أمنة وصحية، انعكاسا لحرص واهتمام قيادة خدمة الحرمين الشريفين وزوارهما، من خلال استخدام أحدث التقنيات في ذلك.

وأوضح نبيل بن حامد المسيحلي، مدير الإدارة العامة للأبواب، أن الكاميرات تعمل بعدسة تصوير فيديو مباشرة، وعدسة تصوير حرارية مباشرة بشكل تلقائي، وبقدرة فائقة في قياس 30 شخصا بشكل فوري وبلحظة واحدة بنسبة خطأ لا تتجاوز نصف درجة مئوية.