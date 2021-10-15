الصحة العراقية تعلن وصول مليون جرعة من لقاح كورونا مقدمة من الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن وصول الوجبة الرابعة من لقاح سينوفارم المضاد لفايروس كورونا من الحكومة الصينية بواقع مليون جرعة مقدمة من الجانب الصينى لدعم جهود وزارة الصحة العراقية فى مواجهة الجائحة.



واوضح الدكتور رياض عبد الامير الحلفى مدير عام دائرة الصحة العامة العراقية فى بيان ان "وزارة الصحة استلمت اليوم وجبة جديدة من لقاح سينوفارم الصينى وبواقع مليون جرعة وذلك لتعزيز قدرات الوزارة بنشر اللقاح وتوزيعه على كافة المناطق فى العراق حسب النسبة السكانية".

ومن جانبه بين الدكتور على البلداوى مدير الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية فى وزارة الصحة العراقية، ان "العراق تعاقدت على توريد 36 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا"، مشيرآ الى ان "الوزارة أستلمت فى وقت سابق ثلاث وجبات وبواقع كلى مليون و750 الف جرعة لتغطية اكبر عدد ممكن من الملقحين".