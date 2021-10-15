السعودية.. أحكام بالسجن لمتهمين بقضايا فساد بينهم ضباط ونساء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، يوم الخميس، عن قضايا فساد جديدة غير مسبوقة، وصلت حد التلاعب بمساحات أراض حدودية، وإطلاق سراح سجين بشكل مخالف، بجانب صدور أحكام سجن بحق مدانين بالرشوة.



وقالت الهيئة الحكومية في بيان، إنها باشرت عددا من القضايا الجنائية، وبينها قضية تم فيها إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صف يعملان باللجنة الإشرافية على ترسيم الحدود، ومواطن، لاتفاقهم على التلاعب بمساحات ومواقع عقارات تقع على المناطق الحدودية والحصول من خلالها على تعويضات مالية يتم صرفها لملاك العقار مقابل حصولهم على 50% من قيمة التعويض.

وفي قضية فساد نادرة أخرى، تم إيقاف ضابط صف يعمل بإدارة سجون إحدى المناطق لحصوله على مبلغ مليون ريال من أحد الموقوفين على ذمة قضية مخدرات مقابل إطلاق سراحه بطريقة غير نظامية