"لو مبعتيش صورتك هفضحك".. سر "شات" دفع فتاة لإنهاء حياتها من العاشر بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تباشر الأجهزة المعنية التحقيق في إنهاء طالب جامعية لحياتها قفزا من شرفة منزلها بالطابق العاشر بمنطقة الهرم غرب الجيزة.

صباح الاثنين الماضي، تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو بمنطقة (الطالبية هرم).

توجيهات سريعة من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب إلى ضباط فرقة الهرم بالانتقال إلى محل البلاغ تنسيقا وحدة مباحث الهرم.

معاينة المقدم هيثم سكر وكيل فرقة الهرم، أثبتت أن الجثة لفتاة تدعى "خلود" تبلغ من العمر 21 سنة، طالبة بمعهد للسياحة والفنادق، ترتدي ملابسها كاملة.

تحريات الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، أشارت إلى أن الفتاة كانت على علاقة عاطفية بلاعب ناشئ بناد شهير يدعى "أحمد" أرسلت له صورتها في وقت سابق.

مساء اليوم السابق لانتحارها هددها "لو مبعتيش صورة ليكي من غير هدوم الساعة 7 وربع الصبح هبعت صورتك لوالدتك".

استنجدت الفتاة بصديقتها المقربة "ياسمين". روت لها ما دار بينها و"أحمد" مؤكدة لها "طلعت أخلاقة زي الزفت.. كان عامل نفسه محترم في الأول" لتنهي حياتها في الصباح.

النيابة العامة تحفظت على هاتف الفتاة واستدعت المشكو في حقه؛ لاتهامه بابتزازها مع استدعاء صديقتها المقربة والتصريح بالدفن.