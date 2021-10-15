صور.. قافلة طبية مجانية في وادي فيران بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

تفقد اللواء محمود عيسى، مستشار محافظ جنوب سيناء للتخطيط والتنفيذ ومتابعة المشروعات، يرافقه جبريل فتيح، معاون محافظ جنوب سيناء لشؤون الشباب، ومبروك الغمرينى رئيس مجلس مدينة أبو رديس، أعمال القافلة الطبية بوادي فيران التابع لمدينة أبو رديس، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة".

جرى خلال الجولة التفقدية المرور على جميع العيادات المتواجدة بالقافلة. وقال الدكتور أيمن رخا ، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء ، إن القوافل الطبية بالمحافظة ، تستهدف الوصول إلى الأماكن الصعب الوصول إليها ، لتقديم الخدمات لجميع المواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له اليوم، أن القافلة تضم تخصصات الباطنة - الجراحة - الأطفال - الجلدية - النساء والولادة - الأسنان - تنظيم الأسرة - وتضم القافلة جميع التحاليل الطبية، وتقوم بصرف العلاج بالمجان و تحويل الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفى تضم التخصص المطلوب بخطاب تحويل واستخراج قرارات نفقة الدولة .

وأكد أن القافلة قاما على مدار يومين بتوقيع الكشف على 312 مريض بالعيادات المختلفة ، وجرى تحويل 6 حالات إلى مستشفى أبورديس المركزى .