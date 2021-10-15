شكرا لقرائتكم خبر عن كمين مُحكم يحصد 40 عنصرًا من مليشيا الحوثي بمأرب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعد الجيش اليمني كمينًا محكمًا، استهدف مليشيا الحوثي في محيط مديرية الجوبة جنوب مأرب، ما أسفر عن مقتل وإصابة 40 عنصرًا في صفوف عناصر المليشيا الإرهابية.
ونقلت مواقع محلية عن مصدر أمني، أن الكمين المُحكم أسفر عن مصرع وإصابة 40 عنصرا إرهابيا من عناصر ميليشيا الحوثي.
وتواصل قوات الجيش مسنودةً برجال القبائل والغطاء الجوي للتحالف، حصد مسلحي المليشيا الحوثية في جبهات محافظة مأرب شرقي البلاد.
وفي وقت سابق كان التحالف أعلن في بيان موجز القضاء على 150 عنصرا من مليشيا الحوثي الإرهابية بغارات جوية استهدفت المليشيا الحوثية في مديرية الجوبة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر كمين مُحكم يحصد 40 عنصرًا من مليشيا الحوثي بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.