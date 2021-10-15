شكرا لقرائتكم خبر عن كمين مُحكم يحصد 40 عنصرًا من مليشيا الحوثي بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعد الجيش اليمني كمينًا محكمًا، استهدف مليشيا الحوثي في محيط مديرية الجوبة جنوب مأرب، ما أسفر عن مقتل وإصابة 40 عنصرًا في صفوف عناصر المليشيا الإرهابية.

ونقلت مواقع محلية عن مصدر أمني، أن الكمين المُحكم أسفر عن مصرع وإصابة 40 عنصرا إرهابيا من عناصر ميليشيا الحوثي.

وتواصل قوات الجيش مسنودةً برجال القبائل والغطاء الجوي للتحالف، حصد مسلحي المليشيا الحوثية في جبهات محافظة مأرب شرقي البلاد.

وفي وقت سابق كان التحالف أعلن في بيان موجز القضاء على 150 عنصرا من مليشيا الحوثي الإرهابية بغارات جوية استهدفت المليشيا الحوثية في مديرية الجوبة خلال الـ 24 ساعة الماضية.