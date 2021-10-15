شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض: التزام أمريكا تجاه تايوان "صلب كالصخر" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، يوم الخميس، إن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان ”صلب كالصخر“.



وأكدت ساكي أن واشنطن ستواصل ”دعم تايوان في الدفاع عن النفس“، وذلك وسط تصاعد التوتر بين تايوان والصين.

وقالت رئيسة تايوان، تساي إينغ وين، الجمعة الماضية، إن تايوان لا تسعى إلى مواجهة عسكرية، لكنها ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن حريتها.