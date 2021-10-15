شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تعرب عن قلقها من تركيز مجلس حقوق الإنسان "غير المتناسب" على إسرائيل‎‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لديها مخاوف بخصوص مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وستعارض تركيزه ”غير المتناسب“ على إسرائيل.



جاء ذلك بعد إعادة انتخاب أمريكا لعضوية المجلس.

وأضاف برايس: ”لدينا مخاوف تجاه المجلس. سنعارض بشدة تركيز المجلس غير المتناسب على إسرائيل، حيث يتضمن جدول الأعمال الدائم للمجلس بندا دائما فقط يستهدف دولة واحدة“.