أحزاب ليبية ترفض تدخل "المجلس الأعلى" في عمل مفوضية الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

اتهمت رابطة الأحزاب الليبية، اليوم الخميس، المجلس الأعلى للدولة بتهديد المفوضية العليا للانتخابات، ما يعد عرقلة واضحة للانتخابات المزمع إجراؤها في كانون الأول ديسمبر المقبل.



وأعلنت الرابطة، في بيان لها، استهجانها رفض المجلس للقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب والمتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية.

واعتبرت أن الرسالة التي وجهها مجلس الدولة إلى المفوضية العليا للانتخابات بمثابة تهديد وعرقلة واضحة للعملية الانتخابية القادمة، وهو ما يعرّض وحدة وسلامة ومستقبل ليبيا للخطر، مطالبة بسحب هذا الخطاب كي لا يترتب عليه تأجيل الانتخابات