ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس السنغال سبل تعزيز العلاقات

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس السنغال العلاقات الثنائية.



ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالرئيس ماكي سال، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات، وتمنى له زيارة موفقة وطيب الإقامة في دولة الإمارات، ونقل إليه تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته لجمهورية السنغال وشعبها دوام التقدم والتنمية والاستقرار.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس السنغال خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشاطئ، العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في جميع المجالات خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتناول الجانبان تطورات الأوضاع والقضايا في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى معرض "إكسبو 2020 دبي" وما يمثله من أهمية في تواصل الحضارات والثقافات المتنوعة إضافة إلى تعزيز الاستفادة من المبادرات والحلول المستدامة للتحديات المشتركة التي يواجهها العالم والتي يطرحها المعرض وأحدث ما أنتجته التكنولوجيا من ابتكارات في سبيل صناعة مستقبل أفضل للبشرية.