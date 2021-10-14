شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي: لدينا شراكة قوية مع المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن العلاقات مع المملكة، تمثل شراكة قوية، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أمنها.

جاء ذلك خلال استقباله وزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان بمقر وزارة الخارجية في واشنطن.

وأوضح “بلينكن”، أنه بحث مع وزير خارجية المملكة، العديد من القضايا، وعلى رأسها الأزمة في اليمن وملف إيران.

وكان بلينكن حذّر أمس، من أن الوقت ينفد لدى إيران للانضمام إلى الاتفاق النووي مع القوى العالمية.