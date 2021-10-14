شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تعلّق رحلاتها الجوية مع أفغانستان لأجل غير مسمى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية اليوم، عن تعليق رحلاتها الجوية مع أفغانستان، إلى أجل غير مسمى.

وأوضح متحدث باسم الشركة أنه اتُخذ هذا القرار في ضوء الأوضاع المتغيرة والظروف غير المواتية التي تدعم عمليات الطيران الدولية.

وقال إن قرار مواصلة الطيران بين العاصمة الباكستانية إسلام آباد، والعاصمة الأفغانية كابول, حتى بعد تغيير النظام في أفغانستان، اتُخذ لأسباب إنسانية بحتة وإصرار قوي من بعض المنظمات الصديقة.

وأضاف أن الخطوط الجوية الباكستانية كانت تدير رحلات طيران مستأجرة إلى كابول، مشيراً إلى أن تكلفة تشغيل على هذه الرحلات مرتفعة للغاية ولا يمكن تخفيض الأسعار.

وجاء هذا الموقف من جانب الخطوط الجوية الباكستانية بعد ساعات من تقارير إعلامية تحدثت عن مطالبة حركة طالبان، من شركة الخطوط الجوية الباكستانية وشركة "كام إير" الأفغانية خفض أسعارها، ملوحة باتخاذ إجراءات صارمة بحقهما، بعدما رفعت الشركتان أسعار التذاكر للسفر بين باكستان وأفغانستان إلى مستويات غير مسبوقة.