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الأمم المتحدة تدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف في لبنان 

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الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء العنف الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت اليوم.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، الذي قال للصحفيين في المقر الدائم: "إن الأمم المتحدة تدعو جميع المعنيين إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والامتناع عن أي أعمال استفزازية أو خطاب تحريضي".

وجدّد الأمين العام التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف، في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت العام الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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