شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء العنف الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت اليوم.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، الذي قال للصحفيين في المقر الدائم: "إن الأمم المتحدة تدعو جميع المعنيين إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والامتناع عن أي أعمال استفزازية أو خطاب تحريضي".

وجدّد الأمين العام التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف، في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت العام الماضي.