مقتل زعيم جماعة على صلة بـ'داعش' في نيجيريا

وقال الجنرال لاكي إيرابور، قائد أركان الدفاع في نيجيريا، للصحفيين "أستطيع أن أؤكد بثقة لكم أن أبو مصعب مات".

ولم يدل بمزيد من التفاصيل. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من التصريح، كما لم يوضح الجيش أي معلومات أخرى عن كيفية علمه بمقتل البرناوي.



وكان والد البرناوي، محمد يوسف، هو القائد المؤسس لحركة "بوكوحرام"، الجماعة المتطرفة التي تشن تمردا منذ أكثر من عقد.